Fortnite x Star Wars: nuove skin e deltaplano TIE Whisper gratis partecipando all'evento!

Hype alle stelle per il nuovo evento Fortnite x Star Wars, in programma sabato 14 dicembre alle 20:00, ora italiana. In questa occasione Epic Games mostrerà in anteprima assoluta una scena tratta da Star Wars L'Ascesa di Skywalker ma è previsto anche un regalo per tutti i partecipanti.

Epic fa sapere che tutti coloro che parteciperanno all'evento Fortnite x Star Wars riceveranno in regalo il deltaplano TIE Whisper, riscattabile gratuitamente con tempistiche non ancora rese note. Sappiamo invece che il negozio in-game ha iniziato già da inizio settimana a vendere skin e costumi di Finn, Rey e degli altri personaggi del mondo di Star Wars e l'Ascesa di Skywalker.

Con questo evento crossover la casa di Fortnite vuole attirare anche i non giocatori, proponendo in anteprima assoluta una scena di uno dei film più attesi dell'anno, la pellicola arriverà nelle sale solamente la prossima settimana, è facile dunque intuire come si tratti di una ghiotta occasione.

Nella giornata di ieri lo Split Screen ha debuttato in Fortnite ma la funzionalità Schermo Condiviso è stata subito disattivata a causa di problemi tecnici imprevisti, gli sviluppatori fanno sapere di essere al lavoro per risolvere e riabilitarla nel minor tempo possibile, nel momento in cui scriviamo non ci sono però novità in merito.