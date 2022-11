Fortnite X Star Wars è realtà: al via la Settimana Skywalker con Luke, Leia e Han Solo

Con l'introduzione in-game dell'aggiornamento 22.30 di Fortnite: Battaglia Reale, è tempo di scatenare i poteri della Forza e approfittare dell'inizio della speciale Settimana Skywalker.

Il nuovo evento confezionato da Epic Games vede al centro della scena l'immaginario della trilogia originale di Guerre Stellari, con Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo pronti a rovesciare il dominio dell'Impero. Già attiva all'interno di Fortnite, l'iniziativa si protrarrà sino alle ore 15:00 in punto della giornata di martedì 8 novembre 2022. In questo periodo, sarà possibile guadagnare PE sfruttando gli strumenti a tema Star Wars proposti nel free to play.

Imprescindibili ovviamente le spade laser, che trovano spazio in Fortnite sia nella versione blu posseduta da Luke in Star Wars - Episodio IV: Una Nuova Speranza sia nella versione verde legata a Star Wars - Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi. Direttamente dal magazzino, fa inoltre ritorno anche la spada laser rossa di Darth Vader, accompagnata per l'occasione dal Fucile Blaster E-11 e dalla Fenditura Rottami.



L'introduzione sull'isola dei contenuti dell'aggiornamento 22.30 di Fortnite porta inoltre con sé nuove skin ispirate a Guerre Stellari, con il Set Trilogia Originale che accoglie i nuovi outfit ispirati alle prime versioni di Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo.