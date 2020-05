Fortnite X Star Wars: ritornano le spade laser per un periodo di tempo limitato!

È tempo di grandi festeggiamenti ed eventi a sorpresa all'interno dell'effervescente universo digitale di Fortnite: Battaglia Reale. Dopo il concerto in-game a sorpresa di Diplo, quest'ultimo è infatti pronto ad accogliere anche le affascinanti spade laser di Star Wars!

Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, il team di Epic Games ha infatti confermato ufficialmente il ritorno delle armi jedi per eccellenza all'interno del battle royale. Non fateci però l'abitudine, si tratta di un evento che avrà una durata temporale limitata, che purtroppo non è stata però specificata nel dettaglio dal cinguettio.



Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il team di sviluppo del battle royale free to play si è infatti limitata ad invitare i giocatori a fare il proprio ingresso nell'isola di gioco per impugnare la propria spada laser preferita. Tra le possibilità figurano le canoniche armi dalle tonalità verdi e azzurre. Non manca però anche l'iconica spada laser viola, caratteristica di Maes Windu, e nemmeno un pizzico di Lato Oscuro della Forza grazie all'arma dotata di elsa impugnata da Kylo Ren nella nuova trilogia nata sotto egida Disney. L'evento è già attivo in-game ed il suo debutto è probabilmente legato alle celebrazioni per lo Star Wars Day, festeggiato ogni anno in occasione del 4 maggio.



Nel frattempo, non cessano di farsi strada in rete presunti leak della Stagione 3 di Fortnite.