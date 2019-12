Fortnite X Star Wars: oltre alla skin di Kylo Ren ne arriverà anche una di Luke?

L'evento di Fortnite Capitolo 2 dedicato all'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si è ormai concluso da qualche giorno ma, stando alle ultime scoperte dei dataminer, pare che Epic Games abbia ancora qualche cartuccia da sparare nei prossimi aggiornamenti del negozio oggetti.

Sebbene gli ultimi leak contengano solo dei riferimenti al costume di Kylo Ren, il recente annuncio di un evento in streaming con Tyler "Ninja" Blevins" e Mark Hamill è secondo molti appassionati del battle royale un chiaro segno che, a breve, arriverà nello store in game una skin di Luke Skywalker. Si tratta ovviamente solo di supposizioni, ma è chiaro che con un secondo aggiornamento del negozio a tema Star Wars, in arrivo forse il prossimo 19 dicembre 2019, è improbabile che gli sviluppatori abbiano deciso di introdurre solo un nuovo oggetto cosmetico e non un altro gruppo di oggetti. Tra questi potrebbe esserci anche la versione "moderna" degli Stormtrooper, dal momento che quella apparsa nel negozio qualche settimana fa corrispondeva a quella classica e al momento è possibile affrontare nel gioco i membri del Primo Ordine, quindi il modello 3D è già pronto.

In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni, vi ricordiamo che un recente leak ha svelato numerosi dettagli sull'evento di Natale di Fortnite Capitolo 2.