Fortnite X Star Wars: le spade laser sono apparse nel battle royale!

Questa sera, non senza alcuni fastidiosi problemi di log-in, si è svolto il tanto atteso evento Fortnite X Star Wars<>, che ha visto il Millennium Falcon svolazzare sull'isola e si è concluso con una scena inedita di Episodio 9: L'Ascesa di Skywalker.

Al termine dell'evento i giocatori hanno anche ricevuto (momentaneamente) in dono le iconiche spade laser della saga di Guerre Stellari. Come facilmente immaginabile, hanno subito cominciato a battagliare impugnando la nuova arma eliminandosi a vicenda, per poi tornare nel menu principale. Abbiamo buone notizie per voi: le spade laser sono state rese disponibili anche nel gioco vero e proprio, pronte per essere utilizzate nella Battaglia Reale!

Ci sono ben quattro differenti tipi di spade laser, come potete vedere nelle immagini allegate in calce a questa notizia: rossa (appartenente a Kylo Ren), blu (appartenente a Rey), verde e viola. Appartengono alla categoria degli oggetti mitici, pertanto per ottenerle dovete necessariamente trovare delle casse speciali ben nascoste in giro per l'isola di gioco, come visibile in uno dei video in basso. Una volta ottenuta una spada laser, potrete utilizzarla per attaccare corpo a corpo gli avversari: parando e tirando fendenti, potrete dare vita agli iconici scontri che hanno reso celebre la saga di Star Wars anche in Fortnite!