Fortnite X Star Wars Squadrons: l'X-Wing è in vendita nel negozio oggetti

Nel corso del pomeriggio il negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 si è aggiornato a sorpresa per accogliere tra gli oggetti in vendita un nuovo deltaplano a tema Star Wars: Squadrons.

Gli sviluppatori del battle royale hanno infatti annunciato una collaborazione con Eletronic Arts che permetterà a tutti coloro i quali acquisteranno il titolo a base di navicelle spaziali sull'Epic Games Store riceveranno gratuitamente l'oggetto. Coloro i quali non volessero acquistare una copia digitale del titolo EA sullo store di Epic possono procedere all'acquisto del deltaplano Squadrone Avanguardia X Wing direttamente nel negozio oggetti di oggi al prezzo di 1.200 V-Buck. Nel caso in cui doveste acquistare il gioco in un secondo momento, vi ricordiamo che l'intera somma vi verrà restituita e il vostro portafoglio virtuale riaccoglierà i 1.200 gettoni spesi per questo deltaplano esclusivo.

A proposito della valuta di gioco, vi ricordiamo che solo per oggi è possibile ottenere 115 V-Buck gratis in Fortnite Salva il Mondo.

Avete già dato un'occhiata alla nostra anteprima di Star Wars Squadrons a cura di Antonello "Kirito" Bello? Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 2 ottobre 2020 su PS4, Xbox One e PC.