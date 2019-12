Fortnite x Star Wars: trapelano le prime immagini leak della skin di Kylo Ren

Una volta conclusosi l'evento di Fortnite dedicato a L'Ascesa di Skywalker, i dataminer del battle royale di Epic si rimettono alacremente al lavoro e scoprono delle porzioni di codice ancora inattive che suggeriscono il futuro arrivo della skin di Kylo Ren.

La battaglia tra Rey e Kylo Ren sembrerebbe essere perciò destinata a proseguire anche sulla mappa dello sparatutto gratuito di Epic Games, o almeno questo è il suggerimento offertoci dai dataminer che hanno scoperto i modelli poligonali preliminari della skin che sarà proposta agli utenti di Fortnite 2.

La skin di Kylo Ren, a ogni modo, non dovrebbe essere compresa tra gli oggetti e gli elementi di personalizzazione sbloccabili partecipando alle Sfide di Star Wars lanciate a conclusione dello spettacolo ingame di Rise of the Skywalker. Il completamento delle sfide in questione dovrebbe infatti garantire l'accesso a uno stendardo speciale che celebra l'epopea sci-fi di Guerre Stellari, assieme al dorso decorativo Primo Ordine e all'emote Jedi Training.

Mentre attendiamo di conoscere la data di arrivo e le modalità di acquisizione della skin di Kylo Ren, vi ricordiamo che le spade laser apparse nel battle royale per dare modo agli esploratori dell'isola di Fortnite 2 di "sentire la Forza" nel corso dell'evento crossover con Star Wars.