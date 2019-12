Fortnite X Star Wars: dove trovare le Spade Laser e come usarle

Dopo aver visto la scena inedita de l'Ascesa di Skywalker, i giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono partecipare a un nuovo evento dedicato a Star Wars. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovare e come ottenere le Spade Laser nell'isola di Battaglia Reale.

Come vi abbiamo già segnalato sulle nostre pagine, le Spade Laser sono apparse in Fortnite! Di seguito vi spieghiamo come ottenerle, in quante varianti sono disponibili e come funzionano in combattimento.

Dove trovare e come ottenere le Spade Laser in Fortnite Capitolo 2

Le Spade Laser di Star Wars sono disponibili nella modalità Battaglia Reale di Fortnite Capitolo 2. Potete trovarle all'interno dei speciali forzieri di Star Wars, quelli luminescenti di colore blu: potete vederne uno nell'immagine riportata in calce.

Dove si trovano i forzieri di Star Wars? Essenzialmente in tutta la mappa, nelle varie location in cui è possibile trovare i forzieri normali. Rispetto a questi ultimi, però, i forzieri di Star Wars sono più rari e pertanto più difficili da trovare. Basandoci sulla nostra esperienza, sembra che sia più facile trovarli a Fattoria Frenetica, Pantano Palpitante e nel sito di schianto a nord-ovest della mappa.

In quali colorazioni sono disponibili le Spade Laser di Fortnite?

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, le Spade Laser di Fortnite Capitolo 2 sono disponibili in quattro differenti colorazioni: azzurro (di Rey), viola (di Mace Windu), verde (di Luke) e rossa (di Kylo Ren). Ogni volta che aprirete un forziere di Star Wars, sarete liberi di scegliere liberamente una di queste quattro colorazioni.

Che differenza c'è tra le varie colorazioni delle Spade Laser? Nessuna. Le spade funzionano tutte allo stesso modo, e differiscono solo in termini estetici. Quindi sceglietele solo in base ai vostri gusti.

Come usare le Spade Laser in Fortnite Capitolo 2

Una volta che sarete entrati in possesso della Spada Laser, potrete usarla come una qualsiasi arma bianca. Utilizzando il tasto per sparare potrete infliggere colpi con la spada. Continuando ad agitarla, alla terza oscillazione eseguirete un attacco distruttivo che infligge 150 danni!

È inoltre possibile bloccare gli attacchi nemici con il pulsante di mira. Se l'avversario vi starà sparando e vi trovate di fronte a lui, sarete in grado di bloccare i proiettili. Badate bene che stiamo parlando solo dei proiettili! Questo significa che non potrete bloccare per esempio un razzo, quindi non fatevi trovare impreparati nel tentativo di farlo!

È possibile trovare e usare la Spada Laser nella modalità Creativa?

No. Allo stato attuale, le Spade Laser di Star Wars possono essere trovate solo nella modalità Battaglia Reale, e non è possibile ottenerle nella modalità Creativa.

Vi state divertendo a usare le Spade Laser durante l'evento di Fortnite Capitolo 2 dedicato a Star Wars? Fatecelo sapere nei commenti.