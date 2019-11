Fortnite x Star Wars: un video mostra cosa succede raggiungendo lo Star Destroyer!

Durante Fortnite x Star Wars, l'evento crossover del battle royale di Epic Games dedicato a Guerre Stellari, sui cieli dell'isola di Fortnite Capitolo 2 è apparsa la sagoma di uno Star Destroyer. Diversi utenti hanno così provato a raggiungere l'astronave per svelarne i segreti: ecco cosa hanno scoperto!

Tra i tanti creatori di contenuti che si sono cimentati in questa "impresa" troviamo Ali-A e Jactus Cack: incuriositi dall'apparizione dello Star Destroyer, i due youtuber hanno infatti deciso di effettuare un rischieramento su quel quadrante specifico della mappa per tentare di planare sopra l'astronave.

Come possiamo intuire osservando i filmati che ripercorrono e testimoniano le mirabolanti gesta dei due appassionati di Fortnite, lo Star Destroyer che proietta la sua minacciosa ombra sull'isola di Fortnite 2 nel corso dell'evento crossover con Star Wars non è altro che un modello poligonale a bassa definizione e senza alcuna funzionalità fisica.

Si tratterebbe, in sostanza, di una semplice "proiezione olografica", una rappresentazione intangibile dell'iconica astronave imperiale di Guerre Stellari che, in quanto tale, non interagisce in alcun modo con l'esperienza di gioco, senza cioè permettere agli utenti di potervi atterrare sopra o tantomeno di esplorarne gli ambienti interni (anch'essi, del tutto assenti). Cosa ne pensate di questa iniziativa? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere questa notizia che riassume le indiscrezioni sulla data di chiusura della Stagione 1 di Fortnite 2.