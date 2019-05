Fortnite X Stranger Things: evento crossover con la serie TV in arrivo?

La Stagione 9 di Fortnite è finalmente iniziata e punta a tenere compagnia ai videogiocatori per le prossime dodici settimane. Sulla mappa di gioco sono apparse alcune nuove location, e la community non ha perso tempo, dedicandosi immediatamente all'esplorazione.

Ebbene, sembra che quest'ultima abbia già dato alcuni interessanti frutti, che, come prevedibile, non hanno impiegato troppo tempo per dare il via alle prime speculazioni su ciò che attende i giocatori in questa nuova stagione di Fortnite Battaglia Reale. In particolare, all'interno della nuova area Mega Mall, che ha rimpiazzato il ben più modesto Corso Commercio, è stato avvistato un esercizio commerciale decisamente interessante. Si tratta della "Bottega del gelato Scoop's Ahoy". Come sottolineato da Fortnite News, i più attenti fa di Stranger Things potrebbero già averla riconosciuta: la gelateria è infatti presente anche all'interno della serie TV!



Questo insolito avvistamento ha immediatamente attirato la curiosità della community di Fortnite, che ora si chiede se la sua presenza nel gioco sia una semplice citazione o se, invece, nasconda qualcosa di più, come ad esempio uno speciale evento crossover dedicato. Ad ora, non sussistono conferme ufficiali in tal senso, ma la prospettiva è sicuramente intrigante: vi piacerebbe?



In attesa di eventuali comunicazioni in merito da parte di Epic Games, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato a tutte le novità della Stagione 9 di Fortnite. Vi ricordiamo infine che è iniziata la distribuzione gratuita del Deltaplano Arcana.