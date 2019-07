Fortnite x Stranger Things: l'evento inizierà nel pomeriggio di oggi?

Nei giorni scorsi si è parlato insistentemente di un crossover tra Fortnite e Stranger Things, voci alimentate dalla presenza di alcuni portali scoperti nel Battle Royale di Epic. Gli indizi sono stati disseminati con parsimonia ma l'evento sembra ormai ufficiale. Quando inizierà esattamente?

Secondo vari rumor (purtroppo privi di conferma) Epic potrebbe ufficializzare il nuovo evento crossover Fortnite x Stranger Things nella tarda mattinata di oggi, con inizio previsto per le 16:00, ora italiana. Non si tratta di una data scelta a caso, proprio oggi infatti la terza stagione di Stranger Things ha debuttato su Netflix, l'hype è alle stelle ed il lancio in data odierna garantirebbe una grande affluenza sui server di Fortnite, considerando anche la giornata festiva negli Stati Uniti.

In attesa di eventuali conferma vi rimandiamo alla recensione di Stranger Things 3, abbiamo visto nella notte i primi episodi della terza serie, eccovi le impressioni a caldo che fanno da preludio ad un parere più approfondito che pubblicheremo nelle prossime ore.