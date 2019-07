Fortnite X Stranger Things: i leak svelano le skin di Hopper e del Demogorgone

Mentre la nuova stagione di Stranger Things è disponibile da oggi su Netflix, l'annunciata collaborazione tra la serie TV e il celebre Battle Royale di Epic Games con l'evento Fortnite X Stranger Things, sta iniziando a prendere sempre più forma.

Già con l'introduzione del Centro Commerciale e della gelateria Scoops Ahoy, in cui nella serie TV lavorano i personaggi di Steve e Robin, si era capito che c'era qualcosa in arrivo, e dopo l'annuncio ufficiale sono arrivati altri indizi sull'evento a tema, tra cui l'introduzione dei gelati in Fortnite, e la comparsa di alcuni strani portali in Fortnite riconducibili proprio a Stranger Things.

Alcuni leak inoltre potrebbero aver svelato l'arrivo di due nuove skin a tema, dedicate al personaggio dello Sceriffo Hopper, e all'iconico mostro della serie TV, il Demogorgone. Entrambe le skin dovrebbero arrivare nei prossimi giorni nel negozio, e saranno acquistabili a suon di V-Bucks, e presumibilmente saranno disponibili soltanto per la durata dell'evento, per cui ponderate bene l'eventuale acquisto.

Trovate le immagini delle skin in calce alla news come di consueto. Che ve ne pare? Per quanto riguarda le ultime novità in-game, l'evento Fortnite X Stranger Things potrebbe cominciare oggi pomeriggio. Nel frattempo, date un'occhiata all'aggiornamento del negozio di Fortnite.