Fortnite skin gratis: come sbloccare Cammy di Street Fighter

Fortnite si prepara ad accogliere una seconda ondata di skin a tema Street Fighter e nei prossimi giorni i giocatori potranno acquistare nel negozio oggetti i costumi ispirati a due dei lottatori più famosi del picchiaduro: Cammy e Guile. Scopriamo insieme come fare per sbloccare senza costi aggiuntivi la skin dedicata all'agile lottatrice inglese.

Come spesso accade con le collaborazioni tra Epic Games ed altri brand, anche in questo caso viene data ai giocatori l'opportunità di competere con altri utenti con l'obiettivo di accaparrarsi senza costi aggiuntivi sia il costume che altri elementi appartenenti al suo set. Per far ciò occorrerà prendere parte alla Coppa Cammy, la quale si terrà proprio domani, giovedì 5 agosto 2021, nel corso del pomeriggio (l'ora verrà svelata a breve nel calendario eventi in game). L'evento consiste in un massimo di 10 partite nella modalità Coppie che si possono avviare in una finestra di tempo limitata. Come sempre non è presente alcun tipo di matchmaking per quello che riguarda il compagno di team e possono partecipare esclusivamente squadre di due giocatori già formate prima di avviare la ricerca del match. Per partecipare, inoltre, i giocatori devono disporre di un account Epic di livello 30 o superiore con l'autenticazione a due fattori correttamente abilitata.

Ecco di seguito la tabella relativa a come ottenere punti durante la competizione:

1° posto (Vittoria reale): 42 punti

2° posto: 36 punti

3° posto: 32 punti

4° posto: 30 punti

5° posto: 29 punti

6° posto: 28 punti

7° posto: 27 punti

8° posto: 26 punti

9° posto: 25 punti

10° posto: 24 punti

11° posto: 23 punti

12° posto: 22 punti

13° posto: 21 punti

14° posto: 20 punti

15° posto: 19 punti

16° posto: 18 punti

17° posto: 17 punti

18° posto: 16 punti

19° posto: 15 punti

20° posto: 14 punti

21° posto: 13 punti

22° posto: 12 punti

23° posto: 11 punti

24° posto: 10 punti

25°-29° posto: 9 punti

30°-34° posto: 6 punti

35°-39° posto: 3 punti

40°-44° posto: 2 punti

45°-50° posto: 1 punto

Queste sono invece le posizioni in classifica che riceveranno il costume Cammy e il dorso decorativo Aurora Militare per Fortnite gratuitamente:

Europa: 1° - 2.625°

1° - 2.625° NA Est: 1° - 1.375°

1° - 1.375° NA Ovest: 1° - 750°

1° - 750° Brasile: 1° - 750°

1° - 750° Asia: 1° - 250°

1° - 250° Oceania: 1° - 250°

1° - 250° Medio Oriente: 1° - 250°

Anche in questo caso gli sviluppatori hanno deciso di inserire un premio extra per tutti coloro i quali riusciranno ad accumulare almeno 8 punti nel corso delle 10 partite, ovvero la schermata di caricamento "Secondo round".

Nel caso in cui non doveste riuscire ad accaparrarvi la skin gratuitamente, sappiate che Cammy e Guile arriveranno nel negozio oggetti con i loro set a partire dal prossimo 8 agosto alle ore 2:00 del fuso orario italiano.