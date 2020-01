Fortnite x Super Bowl: è disponibile l'esclusiva modalità a tempo Rissa NFL

Come preannunciato dai dataminer in occasione della pubblicazione del piccolo aggiornamento settimanale di Fortnite Battaglia Reale, le skin dedicate alle squadre di football della NFL sono tornate nel negozio in occasione del Super Bowl e, ad accompagnarle, troviamo anche una particolare modalità a tempo limitato.

Parliamo di Rissa NFL, una particolare versione della Rissa a Squadre nella quale 50 giocatori vestiranno i panni dei San Francisco 49ers e gli altri 50 quelli dei Kansas City Chiefs, ovvero le due squadre che si giocheranno la finale il prossimo 3 febbraio 2020 in Florida, negli Stati Uniti. Questa notte si terrà inoltre sul canale Twitch ufficiale di Fortnite la Twitch Rivals: Streamer Bowl, un particolare evento durante il quale i più celebri streamer del titolo Epic Games giocheranno al fianco degli atleti della NFL. Tra questi troviamo Tfue, Drlupo, Reverse2K, Bugha (il vincitore della Fortnite World Cup 2019), TimTheTatman, Chap, Ayden e Nickmercs. Il pre-show è già iniziato e allo scoccare della mezzanotte italiana inizierà l'evento vero e proprio. L'evento in questione ha scopi benefici, infatti la coppia che si aggiudicherà la vittoria otterrà un premio di 500.000 dollari che verranno donati in beneficenza.