Fortnite x Super Mario? 'Non avrebbe alcun senso', per due ex Nintendo

Alla discussione intavolata dalla community sulla speranza di Epic della partnership con Nintendo per Fortnite, Krysta Yang e Kit Ellis (due ex dipendenti della casa di Kyoto) ritengono che per la 'Grande N' non avrebbe alcun senso portare Super Mario nel kolossal free-to-play appena entrato nel Capitolo 5.

I due ex collaboratori di Nintendo of America e co-creatori del format Nintendo Minute ritengono infatti che per l'azienda videoludica giapponese non ci sarebbe alcun vantaggio nello stringere delle collaborazioni con Epic Games volte, appunto, all'ingresso di Super Mario o di altri personaggi Nintendo nel multiverso di esperienze interattive di Fortnite.

A detta di Kit Ellis, infatti, "Nintendo ha impiegato decenni a sviluppare i suoi personaggi. È riuscita a costruire e cementare nel pubblico le sue proprietà intellettuali al punto da trasformare The Mario Movie in un progetto da oltre un miliardo di dollari, e questo per tacere di Nintendo Switch che è la console più venduta. Molto semplicemente, Nintendo non ha affatto bisogno di Fortnite perché le loro IP sono più grandi e ciò che riescono a fare da soli vale molto di più di una 'semplice' collaborazione con Epic".

Nella discussione intavolata sui social dai due ex dipendenti di Nintendo, Yang ed Ellis entrano poi nel merito della storica diffidenza della casa di Kyoto nell'accomunare la serie di Super Mario a generi come gli sparatutto. Con l'arrivo di LEGO Fortnite, Rocke Racing e FNFestival come nuove esperienze permanenti di Fortnite, ad ogni modo, l'ipotetica partership tra Nintendo ed Epic potrebbe assumere contorni ben diversi da quelli delle collaborazioni che caratterizzano il percorso stagionale di Fortnite Battaglia Reale.

In attesa di scoprire se le strade di Epic e Nintendo siano destinate a incrociarsi per favorire l'ingresso di Super Mario nel multiverso di Fortnite da qui ai prossimi mesi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che, come confermato dalla stessa Epic Games, l'isola nostalgica di Fortnite OG tornerà nel 2024.