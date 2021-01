Fortnite x Terminator: un leak svela l'arrivo di T-800 e Sarah Connor

Sembra proprio che ancora una volta il PlayStation Store si sia lasciato sfuggire un'immagine legata ai contenuti in arrivo prossimamente nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.

Alcuni utenti americani che giocano su PlayStation 4 hanno infatti effettuato l'accesso allo store digitale di Sony ritrovandosi davanti un banner che anticipa la prossima grossa collaborazione del battle royale, la quale non fa che confermare i leak degli scorsi giorni. Sembra infatti che siano in arrivo nel negozio oggetti due costumi a tema Terminator e, nello specifico, la skin di Sarah Connor e quella di T-800. Purtroppo il banner non svela le modalità attraverso le quali saranno disponibili questi oggetti cosmetici, ma siamo sicuri che si tratti di skin in vendita nel negozio tradizionale, dal momento che i bundle di questo tipo contengono solitamente almeno tre costumi. In ogni caso dovremo attendere che i dataminer riescano ad accedere ai pacchetti relativi alla collaborazione per scoprire se il set di skin conterrà anche deltaplani, strumenti da raccolta e altri oggetti esclusivi, magari con animazioni uniche. Per quello che riguarda la data d'uscita di Sarah Connor e T-800, è molto probabile che siano in arrivo questo weekend o il prossimo, dal momento che tutte le precedenti collaborazioni (God of War, Halo e The Walking Dead) sono arrivati proprio nel fine settimana.

Sapevate che secondo alcuni rumor potrebbe essere Lara Croft una delle prossime skin di Fortnite? Non dimenticate inoltre che sulle nostre pagine potete trovare tutti i consigli su come completare ogni singola sfida della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.