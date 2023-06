Fortnite x The Elder Scrolls: i dataminer anticipano l'evento a tema

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 25.11 di Fortnite, emergono le prime indiscrezioni in merito a una collaborazione a tema The Elder Scrolls in arrivo nel battle royale.

La community dei dataminer attiva sul titolo di Epic Games ha infatti rapidamente identificato nel free to play alcuni riferimenti alla celebre serie Bethesda. In particolare, come potete verificare in calce a questa news, il codice di Fortnite sembra celare al suo interno un inedito set di skin cosmetiche denominato "Folk Evening" e ispirato a The Elder Scrolls: Online.

Il set dovrebbe rappresentare un nuovo appuntamento con i costumi parte della serie Leggende dei videogiochi, che in passato aveva portato in Fortnite: Battaglia Reale anche skin ispirate al God of War del 2018 e a Halo: Infinite. Il pacchetto "Folk Evening" dovrebbe includere al suo interno un costume, un'ascia e un'arma da fuoco, il tutto con un'estetica da fantasy medievale correlata all'immaginario di The Elder Scrolls: Online. Direttamente in calce a questa news potete visionare le immagini di anteprima del set fatte trapelare dai dataminer.



In attesa di eventuali conferme correlate a una nuova collaborazione in arrivo nel free to play, ricordiamo che il recente aggiornamento del gioco ha aperto la strada all'avvio delle celebrazioni estive all'interno di Fortnite: Battaglia Reale.