Fortnite x The Game Awards 2023: apre l'hub per votare la migliore isola, ecco il codice

Dopo aver stilato l'elenco dei giochi in nomination ai The Game Awards 2023, la macchina organizzativa dell'evento presentato da Geoff Keighley sfreccia in direzione di Fortnite per coinvolgere la community del battle royale gratuito con un'iniziativa davvero interessante.

Lo spettacolo interattivo ideato da Nighttimes e Studio 568 con "The Game Awards Vote in Fortnite" assume i contorni di un'isola a tema TGA che mette in mostra il potenziale, la creatività e l'innovazione che contraddistinguono la community della modalità Creativa di Fortnite.

L'hub integrato nello scenario personalizzato di Nighttimes e Studio 568 consente agli utenti di esplorare e votare le dieci ambientazioni in nomination per la vittoria del premio per la migliore isola di Fortnite del 2023 che verrà assegnato, come facilmente prevedibile, nel corso della cerimonia dei The Game Awards che si terrà giovedì 7 dicembre al Peacock Theatre di Los Angeles.

Oltre a votare, gli appassionati di Fortnite possono esplorare, avventurarsi e percorrere liberamente l'isola per raccogliere le statue dei TGA, grazie alle quali poter ottenere degli incrementi di Punti Esperienza. Qualora foste interessati, potete accedere all'isola dei The Game Awards (non sponsorizzata da Epic Games) immettendo questo codice di Fortnite: 0853-1358-8532. Il processo di votazione per la migliore isola del 2023 di Fortnite si concluderà mercoledì 6 dicembre. Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'elenco dei nominati al GOTY dei The Game Awards 2023.