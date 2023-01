Fortnite x The Kid Laroi: in arrivo radio, concerto e skin dedicati all'artista

È ormai da qualche settimana che gli insider di Fortnite Capitolo 4 suggerivano l'arrivo di una partnership con The Kid Laroi, la quale è stata confermata dal team di sviluppo nel corso della serata.

Il noto artista, noto al pubblico anche e soprattutto per la sua performance nel brano Stray al fianco di Justin Bieber, sarà il protagonista di una collaborazione piuttosto ricca. Per adesso, Epic Games ha annunciato l'arrivo di una stazione radio dedicata a The Kid Laroi che si potrà ascoltare durante le scorribande a bordo di un veicolo, ma nelle prossime settimane è previsto anche dell'altro. Sembrerebbe infatti che il cantante sarà al centro di un altro concerto che si terrà sul palco virtuale del battle royale gratis, il quale verrà proposto ai giocatori in modalità simili a quelli visti in passato.

Pur non essendoci informazioni concrete in tal senso, parrebbe inoltre che The Kid Laroi sarà il protagonista di un set di elementi cosmetici, quindi vedremo a breve arrivare anche la skin del cantante nel negozio oggetti di Fortnite.

Nel frattempo, vi ricordiamo che un evento Fortnite x LEGO potrebbe essere in arrivo con la modalità Creativa 2.0. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sul recente leak dell'Unreal Editor di Fortnite Capitolo 4.