Fortnite x The Witcher: come sbloccare la Spada d'argento gratis e la skin di Geralt

L'attesa è finalmente terminata e l'ultima sezione delle ricompense del Battle Pass di Fortnite Capitolo 4 Stagione 1 è stata sbloccata, così da permettere a tutti i giocatori di mettere le mani sulla skin e gli altri cosmetici legati a The Witcher. Scopriamo insieme come sbloccare le ricompense gratuite e quelle premium.

Ricompense gratis

Epic Games ha deciso di fare le cose in grande e la collaborazione con il celebre titolo CD Projekt RED non coinvolgerà solo il percorso di ricompense per il Battle Pass. Il team di sviluppo ha deciso di creare anche un evento web grazie al quale tutti i giocatori, anche coloro i quali non hanno acquistato la versione premium del Pass Battaglia, potranno ottenere ricompense esclusive legate alla serie. Per poter partecipare all'evento è sufficiente visitare il sito ufficiale dell'iniziativa Fortnite Scuola del Lama ed effettuare l'accesso: sarà così possibile visualizzare le sfide e procedere con il loro completamento nel gioco.

Ecco di seguito alcune delle ricompense che si potranno ottenere grazie alla Scuola del Lama:

Piccone 'Spada d'argento del Witcher': ricompensa per il completamento del Percorso 1

ricompensa per il completamento del Percorso 1 Brano per lobby 'Geralt di Rivia: ricompensa per il completamento del Percorso 2

Va precisato che per ora sono disponibili solo alcune sfide e nei prossimi giorni ne verranno sbloccate altre. Sappiate inoltre che la Scuola del Lama resterà aperta fino alla fine dell'attuale stagione e avrete quindi un mese di tempo esatto per procedere al completamento di tutti gli obiettivi.

Skin di Geralt

Oltre alle ricompense disponibili per tutti, i giocatori che hanno accesso agli oggetti premium del Battle Pass possono ora completare la prima parte delle sfide di The Witcher, così da aggiudicarsi buona parte del set di Geralt e la sua skin. Per quello che riguarda invece il deltaplano Rutilia e gli altri elementi estetici bisognerà attendere qualche settimana.

Ecco di seguito le sfide da completare per sbloccare la skin di Geralt:

Attiva ottimizzatori in partite diverse (0/5) - Ricompensa: Schermata di caricamento 'Geralt di Rivia'

Si tratta di un incarico davvero semplicissimo, poiché basta restare in partita giusto un paio di minuti e attivare il primo Ottimizzatore appena possibile. Se non volete rischiare di perdere nelle prime fasi del match, potete avviare cinque partite in Rissa a Squadre ed essere così sicuri di poter completare l'obiettivo senza che nessuno possa interferire.

Sconfiggi un boss (0/1) - Ricompensa: Dorso decorativo 'Armi da Witcher'

Questa è una missione abbastanza insidiosa, poiché per essere completata è necessario recarsi alla Cittadella ed eliminare il pericoloso Guardiano del Trono. Atterrate immediatamente nell'area e procuratevi un'arma e qualche proiettile, poi recatevi nella sala del trono e cercate di far fuori il nemico controllato dall'intelligenza artificiale, assicurandovi che nessun altro giocatore ne approfitti per eliminarvi. In alternativa, potete aspettare che qualcuno inizi a combattere col boss ed intervenire solo alle ultime battute, quando la salute del nemico è ormai prossima allo zero.

Completa taglie (0/3) - Ricompensa: Spray 'Memoria muscolare'

Per questo incarico dovrete portare a compimento tre taglie, ovvero le missioni che si possono accettare presso i vari tabelloni sparsi in giro per la mappa. Una volta accettata la taglia, vi verrà chiesto di eliminare un altro giocatore e vi verrà fornita la sua posizione in maniera generica, così che possiate sapere dove cercarlo. Il nostro consiglio è quello di attivare la taglia il prima possibile: in questo modo ci saranno buone probabilità che l'obiettivo venga eliminato da un altro giocatore, che vi farà un favore senza saperlo.

Usa un'emote nella stanza del trono della Cittadella (0/1) - Ricompensa: Emote 'Segno Igni'

Questa sfida è banale, poiché non serve fare altro che recarsi nella sala del trono nella Cittadella (la stessa che visiterete per eliminare il boss) ed eseguire una qualsiasi emote disponibile nel vostro armadietto. Se non riuscite a completare la sfida perché la stanza è troppo affollata, potete tranquillamente avviare una partita in modalità Rissa a Squadre.

Infliggi danni agli avversari con un'arma da mischia (0/500) - Ricompensa: Strumento da raccolta 'Spada d'acciaio da Witcher'

L'ultima sfida del primo set di incarichi a tema The Witcher vuole che si infliggano 500 punti danno con un'arma da mischia. Potete decidere quindi se utilizzare il piccone oppure un Martello Onda d'Urto. Come al solito, potreste approfittare della modalità Rissa a Squadre per colpire i giocatori inattivi e velocizzare il completamento della sfida.

Completa incarichi della Pagina 1 (0/5) - Ricompensa: Costume 'Geralt di Rivia'

Per poter aggiungere il costume di Geralt alla vostra collezione sarà sufficiente completare tutti e quattro gli incarichi elencati sopra.

In attesa di poter mettere le mani sui restanti elementi del set, vi ricordiamo che sulla mappa di Fortnite sono apparsi degli strani oggetti e c'è chi ritiene si tratti del primo teaser della Stagione 2.