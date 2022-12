Fortnite x The Witcher: Geralt di Rivia sbloccabile nel nuovo Battle Pass

Il celebre Strigo protagonista della serie di libri di Andrzej Sapkowski e della saga videoludica di CD Projekt RED è pronto a debuttare in un battle royale, grazie al crossover tra Fortnite e The Witcher.

Ma come sbloccare Geralt di Rivia all'interno di Fortnite: Capitolo 4? L'ottenimento dei contenuti a tema The Witcher è vincolato all'acquisto del nuovo Battle Pass del free to play. Senza quest'ultimo, dunque, non sarà possibile conquistare la skin dello Strigo. Ricordiamo che per il costo per l'attivazione del Pass Battaglia di Fortnite: Capitolo 4 è pari a 950 V-Bucks.

I contenuti dedicati a Geralt di Rivia diverranno disponibili nel corso della nuova Stagione del titolo Epic Games e includeranno diversi item. Come potete verificare dal video disponibile in apertura alla news, questi ultimi includeranno ovviamente la skin dello Strigo, raffigurato con gli ormai iconici capelli bianchi e occhi gialli. In aggiunta, vi sarà la possibilità di utilizzare come emote il simbolo di Ignis, tra le abilità più celebri del personaggio. Le due spade in dotazione al cacciatore di mostri andranno a comporre un dorso decorativo, mentre la lama d'acciaio si tradurrà in un piccone. Uno spray e una schermata di caricamento completano il pacchetto.



In attesa di maggiori dettagli sulla data di avvio del crossover, che potrebbe includere anche delle speciali missioni a tema The Witcher, i giocatori possono scoprire le numerose novità di Fortnite: Capitolo 4.