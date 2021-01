Fortnite X Tomb Raider: sarà Lara Croft la prossima skin esclusiva?

La Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 ha accolto nel corso delle prime settimane numerose icone del mondo del cinema e dei videogiochi e prossimamente potrebbe vedere l'arrivo di altri importanti personaggi.

Sebbene infatti il tema principale della stagione in corso sia quello della caccia, ai personaggi come il Mandaloriano, Daryl Dixon, Michonne e Predator sono state affiancate icone dei videogiochi come Kratos da God of War e Master Chief da Halo. Stando ad alcuni indizi sparsi in rete da Square Enix e dai dataminer del battle royale, uno dei prossimi personaggi in arrivo nel gioco potrebbe essere Lara Croft, direttamente da Tomb Raider. Sui canali social ufficiali dell'azienda giapponese è infatti apparso un misterioso messaggio contenente una serie di emoticon che affiancano un piccone alla bella archeologa e che, secondo i fan, potrebbero essere un riferimento a Fortnite. A rendere il tutto più concreto è il ritrovamento da parte dei leaker nei file di gioco di due diversi portali: il primo è quello di Predator, ovvero la skin segreta della Stagione 5, e il secondo è invece è legato ad una collaborazione ancora da annunciare. Dal momento che Predator arriverà la prossima settimana, è probabile che tra circa 14 giorni assisteremo all'arrivo di Lara Croft nel negozio oggetti, magari con un intero set.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo personaggio in arrivo con un portale nel gioco, avete già letto la nostra guida con i consigli su come trovare tutti i Gettoni XP della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5?