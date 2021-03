Fortnite x Tomb Raider: la Magione Croft arriva nella modalità Creativa

Sembra proprio che la collaborazione tra Square Enix ed Epic Games non sia limitata alla presenza di tre diversi costumi a tema Tomb Raider in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 e a breve arriverà un altro contenuto nel battle royale dedicato alla celebre eroina dei videogiochi.

Come annunciato nel corso dello Square-Enix Presents di questa sera, tutti i giocatori del free to play potranno visitare senza costi aggiuntivi la Croft Manor, ovvero l'enorme villa dell'archeologa che è stata ricostruita all'interno della modalità Creativa di Fortnite Capitolo 2. Al momento non sappiamo in cosa consisterà questa nuova mappa e non è da escludere che non sia solo un luogo da esplorare ma l'ambientazione che fa da sfondo ad una modalità a tempo. In ogni caso non ci vorrà molto prima di scoprire tutti i dettagli su questa novità del battle royale, dal momento che potremo esplorare Villa Croft nella modalità Creativa a partire dal prossimo martedì 23 marzo 2021.

In attesa che Epic Games e Square Enix pubblichino ulteriori dettagli sulla collaborazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un articolo con tutte le novità della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2, che vede tra i protagonisti anche Lara Croft e il suo amato arco.