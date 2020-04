Fortnite x Travis Scott: disponibili gratis il deltaplano e le schermate di caricamento

Cogliendo alla sprovvista tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha deciso di rendere disponibili con più di un'ora d'anticipo le ricompense gratuite dell'evento Astronomical dedicato interamente al rapper Travis Scott.

Ciò significa che basta semplicemente avviare il gioco ed accedere alla Battaglia Reale per ottenere senza alcun costo aggiuntivo il deltaplano Ciclone Astroworld e le schermate di caricamento Astrowild e Cosmic Revolution. È molto probabile che il team di sviluppo abbia deciso di rendere disponibili questi premi per tutti i giocatori prima ancora del concerto per permettere a tutti di equipaggiare il deltaplano e sfoggiarlo durante l'esibizione di La Flame. Non è da escludere quindi che durante l'evento a Spiagge Sudate i giocatori verranno catapultati più e più volte in aria proprio come accaduto diversi mesi fa in occasione del concerto di Marshmello.

Vi ricordiamo che tra le ricompense gratuite ci sono anche spray ed emote, le quali vanno però sbloccate completando le sfide di Travis Scott in Fortnite Battaglia Reale. Per poter invece utilizzare skin e piccone di Travis Scott in Fortnite è necessario procedere all'acquisto del set nel negozio oggetti.

Sapevate che a breve apparirà la LTM di Travis Scott in Fortnite?