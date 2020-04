Fortnite X Travis Scott: ecco un Easter egg che non avete notato

Il Astronomical, il concerto di Travis Scott andato in scena sull'isola della Battaglia Reale di Fortnite nella nottata di venerdì è stato un successo. Merito di una messa in scena poderosa senza eguali nel mondo videoludico, che ha intrattenuto ben 12,3 milioni di videogiocatori in contemporanea, senza contare quelli connessi su Twitch e affini.

Ad oltre 24 ore dalla prima, l'evento non ha ancora smesso di far parlare di sé. Alcuni fan dagli occhi di lince hanno infatti scorto un Easter egg che molto probabilmente è passato inosservato alla maggior parte della comunità. Durante l'esibizione, mentre i giocatori venivano fatti fluttuare tra le stelle, guardando verso il basso era possibile osservare delle isole illuminate. Ebbene, tra i numerosi punti d'interesse visibili ce n'era anche uno incredibilmente familiare, che potete guardare nell'immagine allegata in basso. L'avete riconosciuto? Sì, è proprio l'amato/odiato quartiere di Pinnacoli Pendenti, teatro di innumerevoli scontri a fuoco nella prima era di Fortnite dalla prima alla decima stagione! Quella mappa, come ben sapete, non è più disponibile, pertanto Pinnacoli Pendenti non è più visitabile in gioco.

Che si tratti di un indizio sul ritorno della vecchia mappa di Fortnite? Non possiamo saperlo con certezza - Epic Games non ha mai accennato a questa possibilità - ma siamo sicuri che la vista di Pinnacoli farà sciogliere il cuore ai fan più nostalgici.

Vi ricordiamo che se vi siete persi il concerto in-game la prima volta siete ancora in tempo per rimediare. Le prossime repliche di Fortnite Astronomical si terranno oggi 25 aprile alle ore 17:00 e alla mezzanotte in punto di domani 26 aprile.