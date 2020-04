Fortnite x Travis Scott: la guida per i creatori di contenuti

Dopo l'annuncio dello show Astronomical di Travis Scott, Epic Games ha pubblicato alcune linee guida per la community e per i creatori di contenuti di Fortnite, con alcuni consigli utili per godersi nel migliore dei modi questo evento unico di portata mondiale.

Epic Games consiglia di accedere al gioco in anticipo e per i creatori viene anche consigliato di regolare al meglio le opzioni audio per evitare eventuali ban o problemi di copyright. Di seguito i punti salienti della guida diffusa dagli sviluppatori.

Fortnite x Astronomical

Consulta il programma per trovare la data e l'orario migliori per te e tieni in conto che viene consigliato accedere al gioco con 30 minuti di anticipo

Stiamo collaborando con i nostri partner su linee guida per la creazione sicura di contenuti dall'evento. Torna qui più tardi per aggiornamenti

Attiva le Opzioni creatore per evitare la maggior parte dell'audio su licenza presente in Fortnite che potrebbe causarti problemi. In quanto creatore, puoi utilizzare queste impostazioni per evitare di riprodurre audio su licenza (come le emote) durante le tue partite

L'evento Fortnite x Travis Scott è in programma dal 24 al 26 aprile, secondo il seguente calendario:

Venerdì 24 aprile: due show alle ore 01:00 e 16:00

Sabato 25 aprile: due show alle ore 06:00 e 17:00

Domenica 26 aprile: uno show speciale alle ore 00:00

La skin Fortnite di Travis Scott è già trapelata da alcuni leak dei dataminer, possiamo aspettarci che diventi pubblica proprio durante l'evento Astronomical.