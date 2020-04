Fortnite x Travis Scott, numeri record per Astronomical

La premiere di Astronomical andata in onda questa notte ha infranto nuovi record per Fortnite: durante l'evento il gioco ha visto la presenza di oltre 12.3 milioni di giocatori connessi in contemporanea, il numero più alto di sempre per il Battle Royale di Epic Games.

Come prevedibile, il concerto di Travis Scott in Fortnite si è trasformato in un grande evento internazionale che ha coinvolto oltre dodici milioni di persone. Durante lo show è stato pubblicato il nuovo singolo di Travis Scott con Kid Cudi inoltre l'artista texano ha messo in vendita nuovi capi e merchandising Cactus Jack x Fortnite, tra cui magliette, action figure e un blaster NERF personalizzato Astroworld.

Non siete riusciti ad assistere al primo concerto evento andato in onda questa notte alle 01:00? Non disperate perchè Epic Games ha previsto repliche per tutto il weekend con nuove trasmissioni in programma oggi alle 16:00, sabato 25 aprile alle 06:00 e alle 17:00 e infine domenica 26 aprile da mezzanotte, in tutti i caso con apertura anticipata di mezz'ora per permettere a tutti di entrare nei server senza problemi.

Chiunque abbia partecipato parteciperà ai concerti virtuali di Travis Scott riceverà in regalo il deltaplano Ciclone Astroworld e due schermate di caricamento gratis.