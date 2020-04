Fortnite x Travis Scott: riviviamo lo spettacolare concerto Astronomical!

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, all'1:00 di questa notte il rapper texano Travis Scott è atterrato nei pressi di Sabbie Sudate sull'isola della Battaglia Reale di Fortnite per esibirsi nel concerto Astronomical, al quale hanno potuto assistere milioni di videogiocatori, sia in game che su Twitch.

Non si può certo dire che l'entrata del alter ego digitale del rapper non sia stata ad effetto: un Travis Scott dalle dimensioni gargantuesche è arrivato sull'isola a bordo di un planetoide, per poi eseguire alcuni dei suoi pezzi più celebri e una traccia completamente inedita. Nel mentre, i videogiocatori sono stati sballottati su e giù, per poi essere accompagnati tra un'esplosione al neon e l'altra in un visionario viaggio dalle profondità marine ad un campo di asteroidi e pianeti nello spazio.

Vi siete persi l'evento? Non temete, potete rimediare grazie alla replica che abbiamo allegato in cima a questa notizia! In vostro soccorso arriva anche Epic Games, che contrariamente a quanto fatto lo scorso anno con il concerto di Marshmello, stavolta ha programmato un nutrito numero di repliche in-game. Sarà possibile assistere al concerto Astronomical di Travis Scott anche negli orari dei seguenti giorni:

Venerdì 24 aprile alle ore 16:00

Sabato 25 aprile alle ore 06:00

Sabato 25 aprile alle ore 17:00

Domenica 26 aprile ore 00:00

Per non rischiare di rimanere fuori, assicuratevi di entrare nella lobby almeno mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Tutti coloro che hanno partecipato - o lo faranno in uno dei prossimi appuntamenti - riceveranno in regalo il deltaplano Ciclone Astroworld e due schermate di caricamento. Nel frattempo, potete anche dedicarvi alle sfide Astronomical di Travis Scott, che mettono in palio un'emote, uno spray e uno stendardo:

Se ancora non vi basta, sappiate che nel negozio di gioco è disponibile all'acquisto il set Icone con le skin di Travis Scott