Fortnite x Twinkly, annunciato il Torneo Europeo: data, regole e tanti premi in arrivo

A breve distanza dal debutto di Guanto Rampino e Olo-Forzieri in Fortnite: Battaglia Reale, gli appassionati del free to play possono prepararsi a prendere parte ad un interessante evento.

Una collaborazione tra Twinkly, Epic Games e Videogames Party ha infatti condotto all'organizzazione di uno speciale torneo competitivo, battezzato Twinkly Cup. Il Torneo Europeo di Fornite coinvolgerà giocatori originari di diversi Paesi europei, tra Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi. Al momento, le adesioni sono già aperte, con i giocatori interessati che possono procedere con l'iscrizione gratuita al seguente link:

La Twinkly Cup si svolgerà nel corso di due giornate:

Sabato 8 ottobre 2022 : nel corso della prima giornata si svolgeranno le qualificazioni;

: nel corso della prima giornata si svolgeranno le qualificazioni; Domenica 9 ottobre 2022: la seconda giornata ospiterà la finalissima, al termine della quale saranno premiati i primi 15 classificati;

La competizione mette in palio una selezione di ricchi premi per i partecipanti, che avranno la possibilità di aggiudicarsi diversi prodotti Twinkly, per un montepremi di oltre 10.000 euro, tra pannelli Twinkly Flex, Twinkly Dots e Twinkly Flex. In aggiunta, Razer, partner tecnico del Torneo Europeo di Fortnite: Battaglia Reale, affiancherà ai premi Twinkly le cuffie wireless Barracuda X per mobile e gaming multipiattaforma.