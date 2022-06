Fortnite x Xbox Cloud Gaming: ecco come ottenere gratis il Piccone Pugnali Abbaglianti

Con il debutto ufficiale di tutti i nuovi contenuti della Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale, è tempo per i giocatori di partire alla scoperta delle numerose aggiunte introdotte nell'isola di gioco.

Mentre esplorano il nuovo bioma dedicato all'Albero della Realtà e salgono a bordo delle Girosfere, gli appassionati del free to play possono però anche approfittare di un'interessante iniziativa. Grazie ad una speciale collaborazione con Microsoft, Epic Games ha deciso di rendere disponibile un Piccone da sbloccare in maniera completamente gratuita, accendendo a Fortnite tramite Xbox Cloud Gaming.

Per giocare al battle royale tramite il servizio Microsoft non è richiesto alcun abbonamento a Xbox Game Pass, e non vi è dunque alcun costo di accesso. Per poter iniziare a giocare a Fortnite su Xbox Cloud Gaming, è sufficiente avviare un browser supportato (Safari, Google Chrome e Microsoft Edge) su smartphone e tablet iOS, iPadOS e Android o PC Windows, per poi accedere al seguente link:

Accedendo atramite Xbox Cloud Gaming entro le ore 05:59 del, i giocatori riceveranno in maniera gratuita lo speciale. Quest'ultimo sarà consegnato tramite una pratica scatola regalo in-game.Una volta ottenuto il piccone gratis tramite Xbox Cloud Gaming, i giocatori possono partire alla scoperta di tutte le novità della Stagione 3 di Fortnite