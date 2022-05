Fortnite su Xbox Cloud: come giocare gratis ovunque, anche su iPhone

Oggi, giovedì 5 maggio 2022, è un giorno che i giocatori di Fortnite Capitolo 3 in possesso di un dispositivo iOS come iPhone e iPad ricorderanno molto bene: grazie ad un accordo con Microsoft, Epic Games ha portato il suo gioco gratis su Xbox Cloud Gaming, dov'è possibile giocarlo senza alcun costo aggiuntivo o abbonamento.

Come iniziare ad usare Xbox Cloud Gaming

Prima di iniziare, va precisato che per giocare a Fortnite in cloud tramite il servizio Microsoft non occorre essere abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, poiché si tratta di un free to play. Se siete intenzionati ad usufruire di questa funzionalità, sappiate che avrete bisogno di un account Xbox. Se siete già in possesso di un profilo, potete passare direttamente al secondo paragrafo della guida. Se invece avete bisogno di registrare un nuovo account Microsoft, potete farlo seguendo tutti i passaggi sul sito: così facendo, vi ritroverete ad avere un profilo che potrà essere utilizzato sia per giocare a Fortnite che per accedere ai servizi del colosso di Redmond su console e PC, come ad esempio Xbox Game Pass. Nel caso in cui abbiate già un account Epic Games, non dimenticate di effettuare il collegamento con il profilo Xbox, così da attivare il cross-save e utilizzare tutte le skin della vostra collezione anche sul cloud.

Come giocare a Fortnite su iPhone e altri dispositivi

A questo punto non dovete fare altro che visitare il sito ufficiale di Xbox Cloud Gaming dal browser di un qualsiasi dispositivo, assicurandovi che le pagine del portale siano in italiano (la lingua dei giochi dipende da quella del sito). Effettuate l'accesso con il vostro account Xbox e selezionate l'icona di Fortnite, cliccate sul tasto verde "Riproduci" e attendete che il gioco venga caricato per iniziare a giocare. Va precisato che Fortnite Capitolo 3 è uno di quei giochi che possono essere giocati anche senza un controller (bluetooth o con cavo), dal momento che gli sviluppatori hanno implementato la possibilità di giocare grazie ai controlli touch. Sappiate inoltre che il gioco non ha alcun tipo di limitazione nella sua versione cloud, quindi i giocatori possono accedere anche a Fortnite Salva il Mondo da mobile per la prima volta in assoluto.

Chiunque abbia acquistato la skin di Master Chief o di Kait Diaz, inoltre, potrà appofittare di questa funzionalità per sbloccare lo stile aggiuntivo di questi costumi, sbloccabile solo completando una partita su Xbox Series X|S. Vi ricordiamo infatti che i server di Xbox Cloud Gaming consentono di giocare la versione next-gen del titolo Epic Games.

Sappiate infine che questo procedimento non vale solo sui dispositivi Apple, ma anche su smartphone e tablet Android o PC i cui componenti non permettono di giocare adeguatamente.