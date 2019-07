Fortnite Xbox Cup: svelato il torneo su Xbox One con montepremi da un milione di dollari!

Come riferito su Reddit dalla community di appassionati di Fortnite Battaglia Reale, sulla dashboard di diversi utenti Xbox One residenti negli USA è apparso a sorpresa un banner che preannuncia l'arrivo di un torneo di Fortnite esclusivo per la console Microsoft.

Ad alimentare l'interesse e la curiosità per questa competizione che, se risultasse veritiera, dovrebbe avere luogo a breve ed essere destinata solo all'utenza di Xbox One, non è, appunto, la sua esclusività per il sistema della casa di Redmond, quanto piuttosto l'ingente somma di denaro destinata a chi saprà raggiungerne le posizioni più elevate.

In base alle informazioni contenute all'interno dell'immagine promozionale trapelata sui social dopo essere stata condivisa sulla dashboard di Xbox One assieme alla pubblicità del bundle Fortnite Vertex, il torneo Fortnite Xbox Cup dovrebbe vantare un montepremi da un milione di dollari, con premi di partecipazione crescenti in funzione dei risultati ottenuti e delle vittorie conseguite in maniera non troppo dissimile da quanto previsto negli altri tornei eSport dedicati al battle royale di Epic Games come il Fortnite World Cup.

A voler dar retta a questi rumor, il torneo di Fortnite in esclusiva su Xbox One dovrebbe essere accessibile in esclusiva negli Stati Uniti e prevedere delle sfide in modalità Solo, limitando così le differenze legate al controller utilizzato. Come di consueto, vi terremo aggiornati per gli ulteriori sviluppi.