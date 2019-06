Fortnite: la Xbox One S viola con set Dark Vertex e 2000 V-Buck ha una data d'uscita

Dopo il susseguirsi di numerosi rumor nel corso delle ultime settimane, Microsoft ha finalmente ufficializzato l'esistenza di un'edizione speciale della sua Xbox One S ispirata alla Tempesta viola di Fortnite Battaglia Reale.

Il bundle, intitolato Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition, include una console di colore viola sfumato e dotata di memoria da 1 terabyte, un controller wireless che riprende il colore viola della console, il set Dark Vertex e ben 2.000 V-Buck, abbastanza da acquistare una qualsiasi skin leggendaria nel negozio oggetti. All'interno della confezione non vi sarà la modalità cooperativa di Fortnite, Salva il Mondo, che andrà quindi acquistata separatamente. Vi ricordiamo inoltre che per giocare il battle royale di Epic Games è obbligatorio disporre di un abbonamento attivo al servizio Xbox Live Gold e all'interno del bundle è presente il solo mese di prova gratuito.

Il prezzo consigliato della Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition è di 299,99 euro e il suo arrivo sugli scaffali di tutti i negozi è fissato al 7 giugno 2019, ovvero il prossimo venerdì.

Avete già dato dato un'occhiata alle skin Angeli e Demoni di Fortnite, tornate oggi nel negozio oggetti? Vi ricordiamo inoltre che l'evento Fortnite X Jordan terminerà oggi, quindi dovrete affrettarvi per completare tutte le sfide o acquistare l'esclusivo pacchetto nel negozio.