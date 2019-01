Fortnite: YouTuber fa la dab per 10 ore e guadagna 2000 dollari

Singolare impresa, se così la vogliamo chiamare, quella compiuta dallo YouTuber Luke TheNotable, che durante una sua diretta streaming ha riprodotto l'animazione di Fortnite chiamata "Endless dab", effettuando la celebre danza per tutta la sua durata complessiva di 10 ore.

Il risultato, oltre a un comprensibile dolore alle spalle, è stato un guadagno di un totale di 2000 dollari, 6000 nuovi iscritti al canale e... un paio di cuffie rotte, per via di alcuni movimenti un po' troppo entusiastici.

Durante la diretta, gli spettatori si sono uniti allo streamer nella lobby, danzando insieme a lui, lasciando commenti e, appunto, elargendo una ingente quantità di soldi. Un utente ha addirittura effettuato una singola donazione di 225 dollari allo YouTuber, che ha poi passato il resto della giornata a girare a sua volta i soldi raccolti tramite il suo video, ad altri canali gaming della piattaforma di proprietà di Google.

L'animazione è stata introdotta con la patch 7.10 di Fortnite in quello che alcuni hanno interpretato come un tentativo di far restare il gioco nella prima pagina di Twitch e di aumentarne la popolarità su YouTube, essendo 10 ore la durata massima dei video sulla piattaforma.

"Non provateci, per favore. Anche se la eseguite alla perfezione, alla fine non succede letteralmente niente. Non voglio che poi vi lamentiate per esservi fatti male cercando di fare quello che ho fatto io. Ho distrutto anche delle cuffie!" ha detto Luke TheNotable alla fine del suo video. E probabilmente per una volta si tratta di un consiglio che val la pena seguire.