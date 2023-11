Fortnite: Zack Snyder 'ci gioca troppo' e resta sveglio fino alle 3 del mattino

Quando non è impegnato a lavorare a film come Army of the Dead o l'imminente Rebel Moon, sembra proprio che a Zack Snyder piaccia passare il suo tempo libero giocando - forse un po' troppo - a Fortnite.

Se alla community dei videogiocatori una notizia di questo genere può sicuramente far piacere, dello stesso parere non sembra essere la moglie del regista, che di recente ha "colto in flagrante" il regista intento a giocare a Fortnite alle 3 del mattino.

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Wired, Snyder ha svelato che sua moglie ha cercato di convincerlo a lavorare la ceramica assieme a lei invece di giocare al noto battle royale di Epic Games: "Sì, stavo giocando troppo a Fortnite. Sono abbastanza bravo a Fortnite, in realtà", ha detto. "Ma erano anche, sapete, le 3 del mattino, e mia moglie mi ha detto: 'Stai davvero giocando a Fortnite alle 3 del mattino contro dei dodicenni?'".

Anche se ha preferito non condividere il suo nickname, Snyder ha rivelato che la sua skin preferita in Fortnite è quella di Mr. Miguardi. Il personaggio proviene da Rick and Morty di Adult Swim, uno show che Snyder avrebbe voluto adattare in un film. "Se sei stato ucciso da Miguardi, potrebbe essere stato Zack Snyder", ha quindi concluso il regista.

Non è la prima volta che Snyder esprime interesse nei confronti del mondo videoludico, avendo l'autore già dichiarato di desiderare di portare sui grandi schermi franchise importanti come Halo e Gears of War.