Fortnite: Zara e DarkiiZz alle Grand Finals della FNCS, Italia tra i giganti

Mentre si continua a discutere della Stagione 3 di Fortnite a tema Star Wars, gli appassionati italiani dell’esport del battle royale firmato Epic Games ammirano le capacità del duo italiano Zara/DarkiiZz, qualificatosi alle Grand Finals delle FNCS di Fortnite alla caccia del premio più alto nel montepremi da 1 milione e mezzo di Dollari.

La squadra Reply Totem, dove milita Joele “Zara” Zaramella con il suo compagno di duo DarkiiZz, è riuscita a raggiungere l’ultima fase del torneo più importante di Fortnite assieme a leggende come Vitality, NRG, Guild Esports e Astralis. In tutto si parla di 50 team pronti a lottare per portare a casa il titolo.

Per il diciottenne italiano si tratta dell’ennesima conferma delle sue capacità: ricordiamo, infatti, che in precedenza ha trionfato alla Gillette Bomber Cup tenutasi alla Milano Games Week e che le sue prestazioni durante il 2022 gli hanno permesso di risalire la classifica mondiale e, al momento, ha recuperato attorno alle 9.000 posizioni nel Power Ranking raggiungendo posizione 7367.

La finale europea della Fortnite Champion Series si terrà in due sessioni tra il 27 e il 29 maggio prossimi, e non vediamo l’ora di scoprire se Zara e DarkiiZz riusciranno a raggiungere i risultati tanto sperati.