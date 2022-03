Fortnite Zero Costruzioni: Epic lancia in video la nuova modalità 'canonica'

L'atteso aggiornamento settimanale di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 ufficializza le anticipazioni degli ultimi giorni e conferma l'arrivo di Fortnite Zero Costruzioni, una modalità a se stante che, d'ora in avanti, verrà proposta parallelamente all'esperienza battle royale canonica.

Proprio come le attività che hanno caratterizzato l'inizio della Stagione 2 con la fase di Fortnite senza Costruzioni, le sfide offerte dalla modalità Zero Build non prevedono l'utilizzo di alcun genere di funzionalità ingame legata, appunto, alla costruzione di strutture con cui ostacolare i nemici, proteggersi dai colpi avversari o guadagnare una visuale più ampia sullo scenario circostante.

A partire da oggi, martedì 29 marzo, Fortnite Zero Costruzioni va così ad aggiungersi stabilmente nelle playlist delle partite Singolo, Coppie, Terzetti e Squadre da selezionare nella pagina Scopri. Senza la possibilità di edificare strutture sull'isola, ogni giocatore avrà il solo scudo supplementare ricaricabile come prima linea difensiva. Il perno attorno al quale verterà l'esperienza di gioco della modalità Zero Build sarà perciò rappresentato dall'utilizzo degli elevatori per salire sui dirigibili, come pure sulla necessità di arrampicarsi per ottenere un vantaggio sugli avversari e di scattare tra i ripari per schivare i colpi nemici.

A favorire la trasformazione di Zero Build in una modalità stabile di Fortnite Battaglia Reale è stato certamente il calore con cui i giocatori del kolossal sparatutto di Epic hanno accolto questa innovazione con il lancio della Stagione 2: in questi giorni, non a caso, sono stati in tanti ad affacciarsi sui social per rivolgere un appello a Epic Games affinché potesse mantenere attiva questa modalità a prescindere dal ritorno delle costruzioni in Fortnite.