Fortnite: il nuovo strambo costume da Carlino e gli altri oggetti del 26 maggio

Il negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale ha accolto il nuovo e strambo costume da Carlino, la cui esistenza era già nota da diversi giorni scorsi. Si tratta di una skin epica dal costo di 1.500 V-Buck, con la faccia del simpatico cane e con indosso una felpa gialla. È incluso anche un dorso decorativo a forma di ciotola!

Assieme alla costume da Carlino hanno fatto il loro debutto anche gli altri oggetti del set Bau Gang, ovvero il piccone a forma di osso chiamato Giocattolo da masticare (non comune, 500 V-Buck) e la copertura Bau (non comune, 300 V-Buck). La selezione dei contenuti in evidenza è completata dai costumi Intestazione e Piaga (epici, 1.500 V-Buck l'uno), il deltaplano Lanterna (raro, 800 V-Buck) e il piccone Bastone dell'Araldo (raro, 800 V-Buck). A seguire, invece, trovate una rapida rassegna degli oggetti giornalieri:

Costume Esperto di munizioni (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Piedi Pazzi (rara, 500 V-Buck)

Costume Milite d'assalto (non comune, 800 V-Buck)

Piccone Picca Bananita (raro, 800 V-Buck)

Emote Ritmo Pulito (raro, 500 V-Buck)

Deltaplano Giramondo (non comune, 500 V-Buck)

Intanto, i terremoti continuano a scuotere l'isola della Battaglia Reale. In giro per la mappa è ora possibile udire gli urli di alcune creature, presumibilmente draghi: che stiano per invadere il mondo di Fortnite?