Fortnitemares, Party dell'Altro Mondo: concerto live di J.Balvin il 1 novembre

Con la presentazione di tutti i dettagli sull'evento di Halloween in Fortnite, giunge anche l'annuncio di un nuovo evento live atteso sul palco del battle royale di Epic Games.

Protagonista assoluto dell'evento sarà J. Balvin, superstar mondiale della musica reggaeton, quattro volte vincitore del Latin Grammy. L'evento, battezzato Party dell'Altro Mondo, si svolgerà in-game in data 1 novembre, alle ore 02:00 di notte del fuso orario italiano, presso il Palco Principale di Party Raeale. L'orario non è certamente dei più confortevoli per il pubblico nostrano, che potrà tuttavia usufruire di due repliche decisamente più accessibili. Lo show sarà infatti trasmesso nuovamente in Fortnite: Battaglia Reale nel medesimo giorno, ma alle ore 19:00 e, ancora, alle 23:59, sempre sul Palco Principale di Party Reale. Durante lo show, J. Balvin eseguirà molti dei suoi brani più celebri, oltre a un inedito realizzato in collaborazione con Sech.



Per l'occasione, i giocatori potranno acquistare il costume Milite della Festa, disponibile nel Negozio di Fortnite sino alle ore 02:00 del 2 novembre. Tutti i possessori dell'item che prenderanno parte all'evento con J. Balvin potranno sbloccare gratuitamente uno stile del costume a tema con l'evento speciale.



Per tutti i dettagli sull'evento di Halloween, Epic Games ha pubblicato il trailer di Fortnitemares 2020.