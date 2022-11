Fortuna o abilità? Ecco il giocatore di Apex che vinto una partita senza sparare colpi

Apex Legends ha ormai accolto la sua Season 15, inaugurando una nuova fase del suo lungo ciclo vitale. Nel frattempo, un giocatore molto coraggioso, tale 'YouGotPunched', è riuscito a vincere una partita senza utilizzare nemmeno un'arma.

Il temerario operatore, come potete osservare dal post allegato alla news, si è fatto strada nelle lande di Apex armato solamente di granate e del potere dei 'pugni nelle mani'. Un'impresa che potrebbe sembrare assurda, all'inizio, ma che il giocatore ha portato a termine senza troppi problemi.



Dopo aver fatto una strage - con più di 14 kill totali - e aver avuto la meglio in uno scontro 1v3 nella fase finale del match, YouGotPunched ha raggiunto la vittoria, dimostrando quanto l'esperienza, la conoscenza delle mappe e, soprattutto, le skill siano importanti nelle partite competitive.

E proprio le partite competitive sono state al centro delle ricorrenti polemiche legate al matchmaking di Apex Legends. Diversi giocatori hanno infatti lamentato di essersi imbattuti in avversari di grado troppo più alto all'interno dei match classificati, un problema che gli stessi sviluppatori hanno promesso di risolvere. La situazione continua però a essere critica, con la community che spera in possibili novità in occasione della prossima Season del gioco.

Concludiamo ricordandovi che Apex Legends è uno sparatutto disponibile gratuitamente su Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.