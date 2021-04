ForwardWorks di Sony e Microsoft Japan insieme per lo sviluppo di Nyorokko

ForwardWorks, sussidiaria di proprietà di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato un nuovo gioco mobile intitolato Nyorokko, un'esperienza multiplayer asimmetrica realizzata in collaborazione con Microsoft Japan e con l'attore giapponese Tsubasa Honda.

Tsubasa Honda ha ideato il concept di gioco ed ha lavorato al game design, al look dei personaggi e a numerosi altri aspetti della produzione. ForwardWorks è uno studio mobile fondato da Sony Interactive Entertainment con l'obiettivo di sviluppare giochi per smartphone e tablet, per la produzione di Nyorokko la compagnia sta collaborando con Microsoft Japan, inoltre l'infrastruttura sarà basata sulla piattaforma Microsoft Azure PlayFab.

Nyorokko vuole essere una esperienza di intrattenimento immersiva e Honda ha annunciato di aver pianificato sei mesi di contenuti ed eventi speciali, il gioco sarà disponibile dall'inizio dell'estate su iOS e Android. Un test è previsto dal 23 al 24 aprile in Giappone, limitato ai primi 10.000 giocatori che scaricheranno Nyorokko da Google Play Store.

Difficilmente Nyorokko arriverà in Europa, riportiamo la notizia però per segnalare la collaborazione tra Sony e Microsoft, con la seconda che non ha solamente fornito l'infrastruttura Azure ma sta anche supportando attivamente ForwardWorks con lo sviluppo del gioco, quest'ultimo verrà distribuito come free to play con supporto per gli acquisti in-app, del tutto facoltativi.