Forza Horizon 2 si prepara a dire addio allo store Microsoft

A poche settimane dall'uscita di Forza Horizon 4, Turn 10 ha annunciato il ritiro di Forza Horizon 2 dallo store di Xbox.

Il gioco verrà ritirato pochi giorni prima dell'uscita del quarto capitolo della serie di Playground Games, ovvero il prossimo 30 settembre. Ecco il messaggio pubblicato dagli sviluppatori sul sito ufficiale:

"Abbiamo un messaggio per la community di Forza: Forza Horizon 2 raggiungerà la fine del suo ciclo vitale il prossimo 30 settembre 2018. Ciò significa che il gioco e tutti i contenuti aggiuntivi ad esso associati non saranno più disponibili all'acquisto sullo store di Xbox. Dal 30 settembre, quindi, solo i giocatori che possiedono Forza Horizon 2 potranno scaricarlo e giocarci. Lo stesso discorso vale anche per tutti i contenuti aggiuntivi. Resta il fatto che Forza Horizon 2 e i suoi DLC non saranno più in vendita. Forza Horizon 2 è attualmente disponibile tra i giochi di agosto per gli abbonati al servizio Games with Gold, quindi se non ci avete già giocato si tratta del momento migliore per farlo."

Se quindi siete in possesso della versione fisica o digitale del gioco non c'è nulla da temere, potrete continuare a giocare a Forza Horizon 2 e a tutti i suoi DLC come quello dedicato a Fast & Furious.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 4 arriverà sugli scaffali il prossimo 2 ottobre in versione Xbox One, Xbox One X e Windows 10. Come tutte le esclusive Microsoft, il gioco farà parte dei Play Anywhere e l'edizione limitata vi permetterà di iniziare a giocare con qualche giorno d'anticipo. Grazie ad uno degli ultimi trailer è possibile dare una rapida occhiata alle principali caratteristiche del gioco, che potrebbe vantare un evento ispirato ad Halo.