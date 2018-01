Forza Horizon 3: disponibile la patch per il supporto a Xbox One X

Come promesso nei giorni scorsi, ecco chehanno reso da ora disponibile per il download un nuovo aggiornamento per: il titolo automobilistico open world introduce così il supporto a Xbox One X

Forza Horizon 3 è quindi finalmente in grado di girare in risoluzione 4K nativa sulla console mid-gen di Microsoft, e può inoltre beneficiare dell'implementazione dell'MSAA 4x che andrà ridurre visibilmente l'impatto dell'effetto aliasing. Il frame-rate, invece, risulta ancorato ai 30fps granitici. In cima potete inoltre dare uno sguardo alla video analisi condotta da Digital Foundry, che non ha perso l'occasione per confrontare le edizioni PC e Xbox One X.

Forza Horizon 3 è disponibile ora per PC e Xbox One. Nel mentre un leak avrebbe confermato il Giappone come ambientazione di Forza Horizon 4 (non ancora confermato ufficialmente), vi ricordiamo che Playground Games rimane attualmente impegnata su un progetto open world non ancora annunciato.