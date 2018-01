Forza Horizon 3 girerà in 4K nativi su Xbox One X con la patch in arrivo il 15 gennaio

I giocatori dinon hanno potuto beneficiare fino ad oggi di alcuna miglioria su, la potente console mid-gen cheha lanciato sul mercato lo scorso 7 novembre. Le cose, però, stanno per cambiare, come apprendiamo da un messaggio pubblicato su Twitter da Aaron Greenberg.

Come potete leggere dal post che vi abbiamo riportato in calce, Forza Horizon 3 riceverà il prossimo 15 gennaio una nuova patch grazie alla quale sarà abilitato il supporto a Xbox One X. A quanto pare, il titolo automobilistico open world di Playground Games sarà in grado di girare in risoluzione 4K nativa e di beneficiare di altre migliorie tecniche non meglio specificate. Rimaniamo dunque in attesa di ricevere dettagli più specifici al riguardo.

Forza Horizon 3 è disponibile ora per Xbox One e PC Windows 10. A proposito di Playground Games, vi ricordiamo che l'apprezzata software house è attualmente al lavoro su un ambizioso, ma ancora sconosciuto progetto open world.