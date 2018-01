Forza Horizon 3: in arrivo una patch per correggere i problemi con l'HDR su Xbox One X

ha da pochi giorni pubblicato un nuovo aggiornamento per, grazie al quale il titolo automobilistico open world ha aggiunto il supporto a Xbox One X , la potente console mid-gen di Microsoft.

In mezzo a tanti benefici, sembrerebbe che l'update abbia portato con sé anche un problema legato all'implementazione dell'HDR: molti giocatori, infatti, lamentano un'illuminazione scarsa quando la feature è abilitata. Playground Games ha prontamente fatto sapere di essersi messa al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile.

"Siamo consapevoli del problema con la nuova patch di Forza Horizon 3 per il supporto a Xbox One X rilasciata lunedì 15 gennaio. Il problema include un errato calcolo di esposizione in certi frangenti, a causa del quale lo schermo può apparire troppo scuro o troppo chiaro. La questione riguarda i giocatori Xbox One X. Abbiamo identificato il problema e rilasceremo un fix; rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli".

Forza Horizon 3 è disponibile per PC e Xbox One. Ricordiamo che Playground Games sta lavorando ad un gioco open world non ancora annunciato (le speculazioni suggeriscono il nome Fable 4).