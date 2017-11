Forza Horizon 3: la patch con il supporto 4K su Xbox One X arriverà a gennaio

Durante l'evento celebrativo per ilche si è svolto nella notte al Microsoft Store di New York, Major Nelson ha rivelato che la patch di ottimizzazione pernon uscirà nel 2017 ma arriverà il 15 gennaio 2018.

Questo aggiornamento ottimizzerà il gioco per la nuova console Microsoft, aggiungendo il supporto per la risoluzione 4K, unica caratteritica nota della patch. Playground Games e Turn10 non hanno rivelato ulteriori dettagli, maggiori informazioni in merito arriveranno probabilmente entro la fine dell'anno.

Forza Horizon 3 è uno dei più acclamati titoli per Xbox One, ancora oggi nelle classifiche di numerosi paesi, nonostante i molti mesi trascorsi dal lancio. L'aggiornamento per Xbox One X donerà al racing di Playground Games un comparto tecnico migliorato.