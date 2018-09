Forza Horizon 3 ha superato i 10 milioni di giocatori in tutto il mondo

Nonostante siano passati quasi due anni dall'uscita, la comunità di Forza Horizon 3 continua ad allargarsi. Lo scorso mese di giugno, l'open world di Plauground Games poteva contare su 9 milioni di giocatori unici. Ora, invece, sono diventati ben 10 milioni!

Ad annunciarlo è stato il direttore creativo Ralph Fulton in un'intervista concessa a a Team VVV. Lo sviluppatore ha poi aggiunto che il team ha imparato tantissimo analizzando lo stile di gioco e le abitudini di questo incredibile numero di giocatori. Tutto il know-how acquisito è stato messo a frutto negli ultimi due anni durante lo sviluppo di Forza Horizon 4.

Il quarto capitolo della serie verrà pubblicato il 2 ottobre su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Coloro che hanno preordinato l'Ultimate Edition potranno iniziare a giocare con quattro giorni d'anticipo, a partire dal 28 settembre. Forza Horizon 4 includerà al lancio 450 auto, oltre 100 tracce musicali, un universo di gioco condiviso in grado di gestire fino a 72 giocatori in contemporanea e il ciclo dinamico delle stagioni. Pochi giorni fa Microsoft ha pubblicato una demo giocabile di Forza Horizon 4, che fornisce un assaggio dell'open world, dei cambiamenti stagionali e permette di testare diverse tipologie di veicoli ed eventi.