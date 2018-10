Forza Horizon 4, l'inverno è arrivato: eventi, sfide e novità del negozio Forzathon

Alle 16:30 in punto, per la prima volta in assoluto, l'autunno ha lasciato il posto all'inverno nel mondo condiviso di Forza Horizon 4. Con la prima neve sono arrivati anche nuovi eventi, una sfida settimanale inedita e l'aggiornamento del negozio Forzathon.

La stagione invernale, tanto per cominciare, ha portato con sé tre nuovi campionati stagionali (di cui uno dedicato a 007: Zona Pericolo), l'evento Trial Rompi il Ghiaccio, con protagoniste le Muscle Car Classiche (600), e un'acrobazia stagionale.

La nuova Sfida Settimanale è invece tutta dedicata ai Fuoristrada e, com'è consuetudine, mette in palio 100 Punti Forzathon ed è suddivisa in quattro fasi. Ecco quali sono:

Possiedi e guida qualsiasi veicolo Fuoristrada; Vinci 3 eventi Cross Country con esso; Ottieni un'abilità Demolitore con il tuo veicolo fuoristrada; Cerca di ottenere una serie di abilità con il tuo Fuoristrada e ottieni un Punteggio abilità totale di 7.000.000.

Il negozio Forzathon si è invece aggiornato dando il benvenuto ad una nuova automobile in Edizione Forza, la Land Rover Series III del 1972 (300 PF), e un nuovo veicolo esclusivo, la Chevrolet Colorado ZR2 del 2017 (140 PF). Oltre ad essi, è possibile acquistare anche gli Stivali da Biker Rosa leggendari (60 PF), i Guanti Caldi epici (50 PF), una Ruota della Fortuna (40 PF) e una Super Ruota della Fortuna (150 PF). Trovate un'anteprima degli eventi, delle sfide e degli oggetti nelle immagini allegate in calce alla notizia.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Forza Horizon 4 è disponibile all'acquisto su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10, ed è anche incluso all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Ieri Microsoft e Playground Games hanno annunciato che ha superato i 2 milioni di giocatori.