Forza Horizon 4: come utilizzare il viaggio rapido e ridurne i costi

Sebbene Forza Horizon 4 offra un paesaggio mozzafiato, non sempre i giocatori hanno voglia di percorrere le lunghe distanze che li separano dal proprio obiettivo. Fortunatamente a venirvi in aiuto ci sarà il viaggio rapido, il cui funzionamento non è immediato.

Iniziamo col dire che il Viaggio Rapido in Forza Horizon 4 è disponibile sin da subito e non richiede azioni particolari da parte del giocatore per essere sbloccato. Grazie ad esso potrete raggiungere immediatamente tutti i Festival di Horizon e le case sparse in giro per la mappa. Inizialmente, però, questi viaggi avranno un costo in crediti CR piuttosto alto, che vi spingeranno a rifletterci bene prima di approfittarne.

Sappiate però che esiste un piccolo trucchetto che vi permetterà di azzerare i costi del viaggio rapido nel tempo. Tutto ciò che dovrete fare è distruggere i cartelli del Viaggio Rapido. Per ogni cartello distrutto otterrete un piccolo sconto sui crediti necessari ad effettuare uno spostamento, fino a renderlo praticamente gratuito una volta distrutti tutti.

Vi ricordiamo inoltre che dovrete acquistare le case che vi interessano per poterle utilizzare come destinazione di un viaggio rapido oltre che come base per personalizzare il proprio avatar e i veicoli. Acquistando poi la tenuta di Fairlawn avrete l'opportunità di viaggiare rapidamente su qualunque strada della mappa, sebbene il costo non sia particolarmente basso.