Forza Horizon 4: la demo arriva oggi su Xbox One e PC?

DSOGaming ha scoperto una pagina dedicata alla demo di Forza Horizon 4 sul Microsoft Store, tramite la quale veniamo a sapere che la versione di prova del gioco sarà disponibile da oggi, mercoledì 12 settembre.

Purtroppo la pagina è scarna di dettagli e non rivela i contenuti della demo, limitandosi a riportare una breve sinossi: "Le stagioni dinamiche cambiano tutto nel festival automobilistico più grande del mondo. Gareggia in solitaria o fai squadra per esplorare la bellissima e storica Gran Bretagna in un mondo aperto e condiviso. Colleziona, modifica e guida oltre 450 auto. Gareggia, esegui acrobazie, crea ed esplora: scegli la tua strada per diventare una Superstar di Horizon."

La data di uscita indicata è il 12 settembre, il peso del file è pari a 27.83 GB, confermata la disponibilità della demo su Xbox One e PC. Non ci resta che attendere per saperne di più, ricordiamo che Forza Horizon 4 sarà disponibile dal 2 ottobre in esclusiva sulle piattaforme Microsoft.